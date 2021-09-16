По факту вырубки 700 декоративных и фруктовых деревьев на территории горнолыжного курорта Amirsoy в Бостанлыкском районе Ташкентской области и вдоль ведущей к нему дороги возбуждено уголовное дело по статье 198 (повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений) Уголовного кодекса. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

О произошедшем 14 сентября в своём Telegram-канале рассказал депутат Расул Кушербаев. «Иногда мы слышим отговорки о том, что деревья срублены по незнанию. Возможно, кто-то действительно не знает о том, что деревья рубить нельзя. Но как можно понимать наплевательское отношение к закону авторитетной организации, знающей обо всём?» — написал он.

По мнению депутата, оправдать вырубку 700 ценных деревьев нельзя ничем. «Несмотря на столько разговоров, вырубка под разными предлогами продолжается. Откуда у них столько „духа“?» — спросил он.

Фото: Расул Кушербаев.

15 сентября издание Kun.uz уточнило, что деревья были вырублены в середине июня. Областное Управление по экологии и охране окружающей среды узнало об этом в ходе рейда 15 июня. В управлении заявили, что о вырубке знало руководство Amirsoy, она осуществлена привлечёнными работниками. Управление собрало материалы по делу и передало их в прокуратуру Ташкентской области 30 июня. В прокуратуре Kun.uz сообщили, что сейчас ведутся доследственные мероприятия.

Ущерб, нанесённый природе вырубкой 125 деревьев, оценён в 141 млн сумов. В соответствии с утверждённым правительством порядком эта сумма увеличена в 5 раз до 705 млн сумов. Ещё 575 деревьев было выкорчевано полностью с целью сокрытия факта вырубки, говорится в сообщении. Ущерб оценён в 253 млн сумов, что в пятикратном размере составляет 1,26 млрд сумов. Таким образом, общий ущерб от незаконной вырубки 700 деревьев оценивается в 1,97 млрд сумов.

В августе президент Узбекистана объявил, что мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников будет продлён до 2024 года, а в Ташкенте и областных центрах появится экологическая полиция.

В начале сентября, выступая со своей предвыборной программой, Шавкат Мирзиёев заявил, что мораторий на вырубку деревьев станет бессрочным.

Несмотря на действующий мораторий, случаи массовой вырубки деревьев продолжаются, нередко инициаторами выступают местные хокимияты. 14 сентября в тутовой роще в Сурхандарье было срублено более 160 деревьев под будущее строительство.