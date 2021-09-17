Генеральная прокуратура Узбекистана в пятницу отреагировала на статью сайта Kun.uz, который в этот же день написал о возможном намеренном затягивании рассмотрении дела о вырубке сотен деревьев на территории горнолыжного курорта Amirsoy. Издание позже удалило свой материал и сообщило о привлечении его автора к дисциплинарной ответственности.

«Газета.uz» сообщала, что в июне на территории Amirsoy и вдоль ведущей к нему дороги в Бостанлыкском районе Ташкентской области было вырублено 700 декоративных и фруктовых деревьев. Известно об этом стало 14 сентября, а 16 сентября Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела.

Kun.uz в своём материале отмечал, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу заявление о преступлении должно быть рассмотрено в срок не более 10 суток, а в исключительных случаях срок доследственной проверки может быть продлен прокурором до месяца.

Согласно копиям документов, опубликованным Генпрокуратурой, информация Управления по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области о вырубке деревьев поступила в прокуратуру области 30 июня, а в Ташкентскую природоохранную прокуратуру — 13 июля.

Природоохранная прокуратура рассмотрела документы и выявила в них нарушение требований порядка сотрудничества в обеспечении законности в сфере экологии и охраны окружающей среды, подписанного Госкомэкологии и Генпрокуратурой 15 января 2021 года, а также ряд других недостатков. В связи с этим 15 июля документы были отправлены обратно в областное управление экологии.

31 августа областная прокуратура получила исправленные документы и письмо управления экологии, датированное 18 августа. 6 сентября она направила документы в природоохранную прокуратуру.

По данным Генпрокуратуры, доследственная проверка была проведена в течение 10 дней, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, после чего было возбуждено уголовное дело.

В Генеральной прокуратуре напомнили об обязанностях журналиста проверять достоверность подготавливаемых материалов и предоставлять объективную информацию, а также ответственности.