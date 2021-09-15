В ночь с 13 на 14 сентября в Шурчинском районе Сурхандарьинской области под корень срубили более 160 единиц тутовника, сообщил Qalampir.uz. Издание отмечает, что на следующий день на их месте началось строительство некого объекта.

Информацию прокомментировали в ассоциации «Узбекипаксаноат» и заявили, что для изучения ситуации по поручению председателя организации была сформирована рабочая группа во главе с директором ООО «Агропилла» Ш. Чориевым.

По данным «Узбекипаксаноат», неизвестные лица срубили деревья на тутовой роще площадью 4 га, расположенной вдоль автомобильной дороги Термез — Душанбе. Утром 14 сентября здесь действительно началось строительство здания длиной 40 м и шириной 18 м, над закладкой фундамента работали 8−10 человек, говорится в сообщении ассоциации.

В организации уточнили, что данная территория принадлежит ООО «Шурчи Тайёрлов Агропилла», входящего в структуру ассоциации. Выяснилось, что строительные работы здесь начали проводить в рамках проекта «Олтин учбурчак» («Золотой треугольник»), чей руководитель Дилором Уролова получила эти земли для строительства автобусной остановки и санитарно-гигиенического пункта согласно решению хокима Шурчинского района от 8 апреля 2021 года.

В документе было указано, что на основе письма «Шурчи Тайёрлов Агропилла» от 29 марта 2021 года роща была передана на баланс районного хокимията. Изучения показали, что данная компания не вносила в администрацию района какое-либо письмо о возврате земель, заявили в ассоциации.

Рабочая группа известила прокуратуру Шурчинского района об итогах проверки, строительные работы на указанной территории полностью приостановлены. Для начала следственных мероприятий «Узбекипаксаноат» внесла соответствующие письма в Генеральную прокуратуру и Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, добавили в организации.

В августе президент объявил, что мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников будет продлён до 2024 года, а в Ташкенте и областных центрах появится экологическая полиция. В начале сентября в ходе презентации своей предвыборной программы Шавкат Мирзиёев заявил, что мораторий на вырубку деревьев станет бессрочным.