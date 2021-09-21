Реализация транспортно-инфраструктурных проектов в Афганистане зависит от воли и готовности полноценно функционирующего и стабильного правительства в этой стране, говорится в новом докладе Валдайского клуба, опубликованном 20 сентября.

В Ташкенте в понедельник прошли конференция Валдайского клуба «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия», организуемая в партнерстве с Институтом стратегических и межрегиональных исследований. В рамках конференции был представлен новый доклад клуба «Железный каркас Евразии: достижения, проблемы и перспективы континентальной связанности».

«На сегодня любые транспортно-инфрастуктурные проекты, проходящие через территорию Афганистана, являются скорее долгосрочными стратегическими перспективами. Реалистичность и осуществимость этих перспектив, несмотря на различные амбиции и интересы различных региональных и евразийских акторов, напрямую зависят лишь от политической воли и готовности полноценно функционирующего стабильного правительства Афганистана в будущем», — говорится в докладе.

По оценке авторов доклада, проект так называемого Кабульского коридора — железной дороги «Термез — Мазар-Шариф — Кабул — Пешавар» уже с в первые годы эксплуатации позволит довести объем грузоперевозок до 10 миллионов тонн в год. «Ожидания были связаны с тем, что в случае стабилизации ситуации в Афганистане и готовности его властей к сотрудничеству Мазари-Шариф может стать полноценным транспортным хабом региона», — отмечается в докладе.

«Однако, на сегодня до конца не ясно, как изменение военно-политической ситуации в Афганистане в августе 2021 года отразятся на будущем данной инициативы и какие страны и международные институты развития в конечном счете примут участие в ее реализации», — резюмируют авторы.

В докладе вместе с тем отмечается, что «континентальное проклятие» Центральной Евразии, то есть большие массивы континентальной суши и удаленность крупных морских путей и проистекающее из этого удорожание логистики, является мифом.

«Сформировавшийся за несколько столетий канон внушает сухопутным государствам идею об их неполноценности и неизбежной зависимости от стран, обладающих доступом к морским торговым путям. Выход к морским торговым путям часто рассматривается в качестве панацеи и гарантии вовлечения в международные экономические связи, получения связанных с этим благ», — говорится в докладе.

«Однако в действительности условием участия или неучастия в международной экономической жизни является не наличие доступа к морю как таковое. Морские торговые пути свободны не для всех и часто небезопасны. Они ставят пользователей в зависимость от держав, располагающих военными возможностями для контроля морских пространств», — считают эксперты.

«Развитие сухопутных торговых путей — дело стран, являющихся соседями друг друга и потому имеющих больше оснований договориться. Главное условие для этого — объективные экономические возможности, политические обстоятельства и воля правительств, которые стремились бы реализовать потенциал своих экономик с опорой на сотрудничество с соседями», — заявили авторы доклада.

Напомним, в начале февраля в Ташкенте Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали дорожную карту по строительству данной Трансафганской дороги. Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги — уже в сентябре. По расчетам участников проекта, новый транспортный коридор транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.

Президент Шавкат Мирзиёев ранее высказывался о важности железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». По его словам, Узбекистану приходится экспортировать товары через Россию или Казахстан. Ожидается, что с запуском Трансафганской железной дороги Узбекистан диверсифицирует свои экспортные рынки, получив выход на пакистанские порты Карачи и Гвадар, а соседние страны снизят тарифы на транзит узбекской продукции.

«Это принесёт выгоду, но кто сможет обеспечить безопасность на железной дороге? Только Пакистан, где проживает 200-миллионное население. Если мы сможем войти на этот рынок, то сможем выйти и на другие рынки через морские порты», — заявил тогда президент.