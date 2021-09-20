Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом разрешила проведение свадеб и других семейных мероприятий с 20 сентября с количеством участников до 100 человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. При этом обязательно соблюдение установленных санитарно-гигиенических требований.

С 20 июля количество участников семейных мероприятий было ограничено 50, это должны были быть близкие родственники и другие родственники, проживающие на территории этого же района. Если мероприятие проводилось на открытом воздухе, то число участников могло составлять 100 (данное ограничение было установлено в апреле).

Как отмечается в сообщении, смягчение карантинных ограничений направлено на «создание для населения удобств по проведению культурного и духовного досуга, а также отдыха».

До этого мы писали, что с 20 сентября также разрешено проведение культурно-развлекательных и массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и в помещениях.