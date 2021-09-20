Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом на очередном заседании обсуждала вопрос «создания для населения удобств по проведению культурного и духовного досуга, а также отдыха посредством сокращения карантинных требований», сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения.

По рекомендации ответственных организаций решением комиссии с 20 сентября по всему Узбекистану разрешается проведение культурно-развлекательных (театр, кино, концерты) и массовых мероприятий и собраний как на открытом воздухе, так и в закрытых комплексах.

Установлены следующие требования для проведения массовых мероприятий и собраний:

сотрудники культурно-развлекательных объектов и организаторы мероприятий, а также обслуживающий персонал (кроме имеющих противопоказания к вакцинации) должны иметь сертификат с QR-кодом о вакцинации минимум двумя дозами вакцины от коронавируса (независимо от производителя);

посетители должны быть в медицинских масках, использовать антисептические средства и соблюдать требования по проверке температуры тела и соблюдать другие важные санитарно-гигиенические требования.

При этом администрации объектов рекомендовано допускать только посетителей, у которых есть сертификат с QR-кодом о вакцинации (кроме имеющих противопоказания).

По данным на 19 сентября в Узбекистане от коронавируса полностью привито 3,669 миллиона человек. Минимум одну дозу вакцины получили 10,4 миллиона. Всего использовано 18,273 миллиона доз вакцин.