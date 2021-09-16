Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 15 сентября открыло миссию по наблюдению за выборами президента Узбекистана, которые состоятся 24 октября. Это 400-я миссия с момента создания БДИПЧ 30 лет назад и 9-я миссия бюро по наблюдению за выборами в Узбекистане.

Миссию возглавляет Оуэн Мерфи, она состоит из 11 экспертов основной команды, базирующейся в Ташкенте, и 28 долгосрочных наблюдателей, которые должны прибыть на следующей неделе и начать работать во всех регионах страны с 24 сентября. Кроме того, БДИПЧ планирует запросить страны-участники ОБСЕ направить 250 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут за несколько дней до выборов, говорится в пресс-релизе миссии.

В ходе наблюдения миссия оценит соответствие проведения выборов обязательствам Узбекистана перед ОБСЕ, другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству.

Наблюдатели будут осуществлять мониторинг основных аспектов выборов, включая регистрацию избирателей, предвыборную кампанию, работу избирательных комиссий и соответствующих государственных органов. Эксперты миссии проанализируют избирательное законодательство и его применение, а также вопросы разрешения споров, связанных с выборами. Миссия также будет следить за освещением кампании в средствах массовой информации.

Неотъемлемой частью наблюдения станут встречи с представителями государственных органов, политических партий, гражданского общества, СМИ и международного сообщества.

В ходе наблюдения — примерно через три недели — будет опубликован промежуточный отчет, сообщил Оуэн Мерфи. На следующий день после выборов БДИПЧ представит предварительные выводы и заключения. Окончательный отчёт, в котором будут подведены итоги наблюдения и даны рекомендации, должен быть опубликован примерно через два месяца после окончания избирательного процесса.





Зайниддин Низамходжаев (слева) и Оуэн Мерфи. Фото: ЦИК.

На встрече с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ накануне председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев отметил, что ЦИК готов к открытому и конструктивному диалогу с бюро.

Он сообщил, что в отчёте миссии бюро по наблюдению за парламентскими выборами 2019 года содержалось 32 рекомендации по улучшению избирательного законодательства страны. К настоящему времени Узбекистан полностью принял 18 рекомендаций и 3 — частично, 8 рекомендаций рассматриваются.

Напомним, по итогам парламентских выборов декабря 2019 года БДИПЧ заявляла, что выборы прошли в условиях улучшенного избирательного законодательства и большей открытости, но «старые нездоровые привычки» показали, что «предстоит ещё большая работа». Среди отмеченных миссией нарушений были голосование за других лиц, вбросы бюллетеней и пренебрежение ключевыми процедурами при подсчёте голосов.

В 2016 году миссия БДИПЧ, наблюдавшая за президентскими выборами, отмечала хорошую организацию процесса и меры по обеспечению прозрачности, но указывала на необходимость проведения реформ для устранения «процедурных и системных недостатков».

В декабре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев в послании парламенту сказал, что выборы 2021 года должны пройти «на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов». «Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей», — отметил он.

На встрече с главой ОБСЕ Анн Линде в апреле Шавкат Мирзиёев, приглашая полноценную миссию БДИПЧ, заявил: «Нам нужна объективная оценка».