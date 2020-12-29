Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании Олий Мажлису во вторник остановился на вопросе проведения в 2021 году «важного политического события в жизни нашей страны и народа» — президентских выборов.

Он отметил, что Центральная избирательная комиссия должна «обратить особое внимание на организацию предстоящих выборов на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов».

«Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей на последних выборах», — сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что предстоящая политическая кампания «продемонстрирует неуклонный рост политической и правовой культуры, расширение мировоззрения и укрепление гражданской позиции избирателей, всех наших соотечественников в условиях нового Узбекистана».