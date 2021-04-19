Президент Шавкат Мирзиёев пригласил в Узбекистан полноценную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для наблюдения за президентскими выборами. Об этом на брифинге в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

14 апреля глава государства принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Нам нужна объективная оценка», — сказал Шавкат Мирзиёев на встрече с Анн Линде, согласно цитате, приведённой пресс-секретарём.

Как отметил Шерзод Асадов, глава международной организации «выразила поддержку проводимым в Узбекистане реформам и отметила, что они полностью созвучны приоритетам шведского председательства в ОБСЕ».

Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября.

В послании парламенту в конце 2020 года Шавкат Мирзиёев заявил, что выборы должны пройти «на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов». При этом он отметил: «Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей на последних выборах».