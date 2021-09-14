Заместитель председателя Центрального банка Бехзод Хамраев на пресс-конференции 13 сентября сообщил (видео) о планах по снижению уровня инфляции в Узбекистане до 5%.

Он отметил, что экономический рост в стране неразрывно связан с макроэкономической стабильностью и инфляцией: «Инфляцию нельзя отделить от стабильного экономического роста».

«Поэтому для достижения ВВП на душу населения в 2800 долларов в 2026 году и 4000 долларов в 2030 году поставлена задача по обеспечению таргета инфляции в 5%… Некоторые экономисты говорят, что нужно больше внимания уделять экономическому росту, а не инфляции. Но если будут и инфляции, и экономический рост, то от этого никакой пользы нет. Уровень жизни людей завтра останется на прежнем уровне», — заявил Бехзод Хамраев.

По его словам, основой для роста ВВП на душу населения до заданных показателей является повышение производительности труда.

«Например, если сейчас кто-то производит 10 товаров, у нас есть большие возможности для увеличения этого показателя до 15−20… Если повысим производительность труда в 2 раза, то на внутреннем рынке появится больше продукции, повысится конкуренция, что, в свою очередь, позволит снизить инфляцию», — отметил замглавы ЦБ.

Бехзод Хамраев подчеркнул, что Центральный банк будет вести в экономике денежно-кредитную политику, стимулирующую сбережения.

Второй фактор — фискальная консолидация, которая подразумевает комплекс мер, включающий в себя оптимизацию бюджетных расходов, проведение структурных реформ, увеличение поступлений в бюджет не только за счёт поднятия налоговых ставок, но и за счёт стимулирования экономики и бизнеса. По его словам, это также окажет сильное влияние на снижение инфляции.

«Следующее направление — либерализация цен, то есть улучшение рыночных условий. В основе [снижения] инфляции, в первую очередь, лежит конкуренция на рынке. Например, если на любом рынке всего один продавец, он обязательно повысит цены. Если их двое, то они будут договариваться. Когда их станет 10−15, тогда и снизятся цены. Поэтому повышение конкуренции во всей экономике является одним из главных факторов для снижения инфляции», — сказал он.

Замглавы ЦБ отметил, что льготные кредиты и процессы кредитования будут поэтапно переведены на рыночные принципы. В настоящее время проводится трансформация банков, и до 2025 года планируется повысить доли активов частных банков в банковской системе с текущих 15% до 60%.

Бехзод Хамраев также выразил мнение, что вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) в среднесрочной перспективе позволит предотвратить рост инфляции.

«Такие примеры можно увидеть в России, Казахстане и других странах. После вступления в ВТО, конечно, не только под влиянием этого фактора, в определённой степени наблюдалось снижение инфляции», — пояснил он.

Представитель регулятора отметил, что таргет инфляции в 5% выбран исходя из уровня инфляции крупных стран-партнёров Узбекистана по торговле. По его словам, средний показатель инфляции в Казахстане, Турции, России и других странах составляет 5% (более подробно о выборе таргета читайте здесь).

«Если мы снизим инфляцию до их уровня, это, в свою очередь, снизит давление на национальную валюту», — сказал он.

В начале года Бехзод Хамраев заявлял, что ЦБ верит в достижении цели по инфляции в 5% в 2023 году, хотя прогноз Министерства финансов составляет 7−8%. Он отмечал, что отсрочка повышения цен на энергоресурсы позволит снизить уровень базовой инфляции к 2022 году.