Узбекистан может достичь постоянной цели по инфляции в 2023 году на уровне 5%. Об этом на пресс-конференции 21 января заявил заместитель председателя Центрального банка Бехзод Хамраев.

Согласно прогнозу основных макроэкономических показателей развития в законе о государственном бюджете, в 2021 году уровень инфляции ожидается на уровне 9−10%, в 2022-м — 10−11%, 2023-м — 7−8%. Это отличается от прогнозов Центрального банка, который планирует снизить инфляцию до 8% в 2022 году и до 5% в 2023 году.

Прогноз ЦБ по инфляции.

Бехзод Хамраев признал, что есть различия в траектории прогноза по инфляции между показателями Центрального банка и Министерства финансов (разработавшего закон о госбюджете 2021 года), поскольку «у каждого органа может быть свой независимый прогноз».

«Но я думаю, что мы достигнем 5-процентного таргета по инфляции в 2023 году. Для этого есть все возможности. Это не просто желание Центрального банка, в его основе лежат конкретные расчёты с учётом различных факторов и признаков», — заявил он.

В апреле прошлого года заместитель министра финансов Одилбек Исаков сообщил, что ранее запланированная либерализация цен на энергоносители отложена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

В ноябре стало известно, что правительство намерено сохранить тарифы на газ и электроэнергию без изменений в 2021 году. Это является одним из важных факторов для снижения уровня инфляции ниже 10%, сказал замглавы ЦБ.

Бехзод Хамраев отметил, что для Центрального банка важным показателем является базовая инфляция (рассчитываемая как инфляция без учёта цен на плодоовощную продукцию и регулируемых цен — ред.). Если большая часть мер по либерализации цен на энергоресурсы будут приняты в 2022 году, а оставшаяся часть — в 2023 году, то это «даст время и возможности для снижения уровня базовой инфляции к этому времени».

«По нашему прогнозу в 2022 году мы ожидаем инфляции на уровне 8%, здесь мы учли влияние роста регулируемых цен. В 2023 году, конечно же, [инфляция] будет снижена до 5%», — уверен он.

Центральный банк в четверг сохранил основную ставку на уровне 14% годовых. Регулятор ожидает роста ВВП в этом году на 4,5−5,5% и снижение инфляции до 9−10%, хотя в ближайшей перспективе есть риск повышения цен на продовольственные товары. В частности, политика протекционизма, введение ограничительных мер (квот и тарифов) на экспорт основного продовольствия может привести к удорожанию импорта основных продовольственных товаров.

Ранее регулятор объяснял выбор таргета по инфляции в 5% и возможные последствия при показателе выше и ниже 5%.