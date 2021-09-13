Сума Чакрабарти, в сентябре 2020 года назначенный советником президента Шавката Мирзиёева по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества, в интервью проекту Бехзода Хошимова «Экономика Хошимова» рассказал о своей работе в Узбекистане, выдвинутых инициативах и проблемах, мешающих развитию страны.

Сума Чакрабарти занимал пост президента ЕБРР с июля 2012 года по июль 2020 года. До того, как возглавить ЕБРР, он был постоянным секретарем в Департаменте международного развития (2002−2007) и Министерства юстиции (2007−2012) Великобритании.





Фото: Пресс-служба президента.

В интервью Сума Чакрабарти сообщил, что в Узбекистане работает по трём основным направлениям.

«В первую очередь, я даю советы президенту относительно того, что я бы назвал экономической стратегией и экономической реформой. Это первое направление. Оно охватывает очень широкий круг вопросов… Но по сути, речь идёт о том, чтобы придать мощный импульс экономической реформе, сильно продвигая её вперёд», — заявил он.

Второе направление — повышение эффективности государственного управления в Узбекистане.

«Я думаю, что каждый, кто имел хоть какое-то отношение к государственному управлению в Узбекистане, знает, что оно нуждается в дальнейших реформах, дальнейшем движении, чтобы стать более действенным и эффективным. Есть ряд идей, которые я выдвинул, чтобы попытаться помочь и с этим», — сказал он.

Третье направление связано с коммуникациями и международным брендингом страны. По словам советника, в рамках коммуникаций «президент очень хотел иметь больше двусторонней связи между государством и гражданами, а также с бизнесом», поскольку сейчас стиль общения «по-прежнему довольно-таки очень однонаправленный».

Сума Чакрабарти признал, что имидж страны значительно улучшился после смены президента и после некоторых реформ в 2017—2019 годах, но прошло уже пять лет, и необходимо дальше работать над брендингом. Для поддержания и улучшения статуса бренда важны экономические и политические реформы.

«Есть много стран, у которых есть чему поучиться, которые много сделали для улучшения своих брендов за последние годы, в том числе бывшие страны с командной экономикой, например, страны Балтии или Грузия», — сказал он.

Советник президента сообщил, что проводит встречи с Шавкатом Мирзиёевым во время каждого визита в Ташкент.

«Я установил с ним очень чуткие, на мой взгляд, близкие отношения, когда я был президентом ЕБРР, и они продолжаются по сей день. Когда встречаемся, мы обычно довольно много времени проводим в беседе. Иногда мы едим вместе. Обычно это встречи один на один с одним переводчиком, и всё. Так что это очень открытые и прозрачные отношения. Я советник. Я просто ожидаю, что меня выслушают, но не всё, что я говорю, может быть осуществлено», — подчеркнул он, добавив, что их семьи также знакомы друг с другом.

Сума Чакрабарти отметил, что есть некоторые вещи, которые сложно реализовать в узбекской политической культуре. Например, дебаты.

«В некоторых странах есть дебаты. Например, очень открытые президентские дебаты между кандидатами в США… То же самое в Великобритании. Но во многих странах, не только в Узбекистане, но и во многих странах Центральной Азии и других, открыто обсуждать на сцене свои идеи со своими оппонентами не принято. Я думаю, что этот день может когда-нибудь наступить, но этого пока нет», — пояснил советник.

Бывший глава ЕБРР признал, что стиль политической культуры в Узбекистане всё ещё развивается.

Он отметил, что его подразделение сосредоточено только на вышеуказанных трёх областях, где «министры и министерства могут вообще не согласовывать с ним свои нормативные акты».

При этом, по словам Сумы Чакрабарти, недавно была одобрена его собственная дорожная карта реформ.

«Так что я, конечно, был очень доволен этим, но также было принято постановление об Агентстве стратегического развития, и это важно. Я был вовлечён в эти две идеи», — уточнил он.

В статье, опубликованной на днях, британская The Financial Times пишет, что дорожная карта реформ включает в себя множество инициатив — от налоговой реформы в поддержку малого бизнеса и обновления антикоррупционного законодательства до планов по дальнейшей приватизации госактивов.

Многие из этих инициатив основаны на рекомендациях ЕБРР, которые ранее не были выполнены до конца. Газета отмечает потенциал Узбекистана и его соседей, основанный на природных ресурсах и стратегическом местоположении, однако «оставшаяся от СССР бюрократия, государственный контроль над экономикой и коррупция долгое время сдерживали реформы».

В числе инициатив Сумы Чакрабарти — сокращение роли государства в экономике. В Узбекистане почти 80% рабочей силы приходится на частный сектор, но на его долю приходится только 57% ВВП.

«Я бы сказал, что хотя импульс идет сверху, среди всех групп населения в Узбекистане есть широко распространённое согласие о том, что должно быть место для частной инициативы и устремлений», — отметил советник.

Учитывая быстрорастущее и молодое население Узбекистана, бизнесу нужно «пространство для роста». Точно так же для экономического роста нужен капитал, в том числе международный. Чтобы привлечь его, ведущие государственные предприятия нуждаются в серьезной реформе и реструктуризации в соответствии с международными стандартами, добавил он.