Бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти будет назначен советником президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества. Об этом экс-глава ЕБРР сообщил в своем Twitter.

«С нетерпением жду, когда смогу помочь [президенту Шавкату Мирзиёеву] в реализации программы реформ», — написал Сума Чакрабарти.

Full of joy as I have just heard that President Mirziyoyev of Uzbekistan is appointing me as his Adviser on economic development, effective governance and international cooperation. Looking forward to helping him implement his reform agenda.