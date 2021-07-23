Указом президента от 19 июля (УП-6264) создано Агентство стратегического развития Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.

Документом также учреждены Совет агентства под председательством президента и Внебюджетный фонд поддержки агентства (без образования юридического лица).

Одной из основных задач агентства определено изучение стратегических вопросов привлечения инвестиций и реализации проектов в разрезе отраслей и регионов, определение перспективных отраслей и направлений инвестиционной деятельности.

Генеральный директор агентства назначается и освобождается от должности президентом.

Для оперативного и эффективного решения наиболее актуальных проблем в сфере повышения инвестиционной активности при агентстве также создан акселератор стратегических инициатив. Руководителем акселератора будет гендиректор агентства.