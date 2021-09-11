Постановлением правительства на министра сельского хозяйства Узбекистана Жамшида Абдухакимовича Ходжаева возложено исполнение обязанностей ректора Ташкентского государственного аграрного университета, сообщила пресс-служба Минсельхоза. На этом посту он сменил Ботира Сулайманова.

Жамшид Ходжаев (1979 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (2000) и Бирмингемского университета Великобритании (2003).

Работал в банковской системе с 2000 года. В 2017 году стал первым заместителем председателя Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана. В августе того же года занял должность первого заместителя председателя Счётной палаты, в ноябре 2017 — стал министром внешней торговли. С января 2019 года возглавляет Министерство сельского хозяйства.