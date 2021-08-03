На одиннадцатый день летних Олимпийских игр в Токио тяжелоатлет Акбар Джураев (-109 кг) завоевал золотую медаль и установил олимпийский рекорд.

В рывке узбекский спортсмен поднял 193 кг и занял второе место после Симона Мартиросяна — 195 кг (олимпийский рекорд). В толчке Акбар Джураев поднял 237 кг и установил олимпийский рекорд. В общей сложности он поднял 430 кг, что также является рекордом.

Таким образом, в копилке Узбекистана уже три медали — две золотые и одна бронзовая. Это позволило сборной подняться на 26 место в турнирной таблице.