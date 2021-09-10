Миссия наблюдателей Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) высокого уровня примет участие в президентских выборах Узбекистана, сообщила пресс-служба Сената.

Об этом говорилось10 сентября на встрече в Вене парламентской делегации Узбекистана во главе с председателем верхней палаты парламента Танзилой Нарбаевой с президентом ПА ОБСЕ Маргаритой Седерфельт.

Глава парламентской ассамблеи отметила, что высокий уровень делегации свидетельствует о «придаваемой ПА ОБСЕ важности и особом внимании» Узбекистану.

По итогам встречи между сторонами достигнута договоренность об организации визита президента ПА ОБСЕ в Узбекистан в ближайшее время.

Ранее также сообщалось о планируемых на ноябрь визитах в Узбекистан генсека ОБСЕ Хельги Шмид и замгенсека ООН, исполнительного секретаря Управления ООН по наркотикам и преступности Геды Вали.

Маргарета Седерфельт была избрана главой ассамблеи в июле этого года, ранее она занимала пост заместителя президента ПА.