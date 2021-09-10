Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид в ноябре посетит Узбекистан для участия в международной конференции, посвященной 10-летию совместной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

Глава верхней палаты парламента Танзила Нарбаева 7 ноября провела встречу с главой ОБСЕ в рамках пребывания парламентской делегации Узбекистана в Вене для участия в Саммите женщин-спикеров и Всемирной конференции спикеров парламентов.

Хельга Шмид в ходе встречи информировала о решении ОБСЕ выступить соорганизатором конференции по Глобальной контртеррористической стратегии ООН. В рамках визита Хельга Шмид также намерена провести ряд встреч с официальными лицами Узбекистана.

Председатель Сената и глава ОБСЕ на встрече обсудили перспективы углубления взаимодействия Узбекистана с ОБСЕ по продвижению вопросов гендерного равенства и повышению роли молодежи. Генсек ОБСЕ выступила за активизацию взаимодействия по вопросам поддержки молодежи и полноценного раскрытия его потенциала.

Хельга Шмид была назначена главой ОБСЕ в декабре 2020 года. Непосредственно перед назначением она занимала пост генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы.

Как сообщалось ранее, в ноябре Узбекистан также посетит заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Управления ООН по наркотикам и преступности Геда Вали, ожидается подписание новой региональной программы УНП ООН на 2022−2025 годы.