Заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Геда Вали в ноябре посетит Узбекистан. Договорённость об этом была достигнута в Вене на её переговорах с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Как сообщила пресс-служба Сената, основными темами переговоров стали расширение сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков и организованной преступности.

В ходе визита в Ташкенте ожидается принятие новой Программы УНП ООН для стран Центральной Азии на 2022−2025 годы. Программа позволит усилить потенциал правоохранительных органов по расследованию нарушений в сфере торговли людьми, противодействию коррупции, а также профилактике наркомании в рамках мероприятий по укреплению семейный ценностей, говорится в сообщении.

«Региональное представительство УНП ООН в Ташкенте является самым крупным зарубежным офисом организации. Это свидетельствует о важности нашего взаимодействия с Узбекистаном», — подчеркнула Геда Вали.

Она приветствовала «решительные шаги» руководства страны в борьбе с коррупцией, по полному искоренению детского и системного принудительного труда, а также противодействию торговле людьми.

Глава УНП ООН также выразила поддержку инициативам Узбекистана по межведомственному и трансграничному сотрудничеству, которые играют важную составляющую в обеспечении региональной безопасности на фоне складывающихся вокруг Афганистана событий.

В Вене парламентская делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой принимает участие в 13-м Саммита женщин-спикеров и 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов.