Мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, будет продлён до 2024 года. Об этом со ссылкой на президента сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По словам президента, за последние полгода во время действия моратория было сохранено 316 тысяч ценных пород деревьев. Однако, несмотря на это, за прошедший период было незаконно вырублено 2800 ценных и более 2000 малоценных деревьев.

По этой причине в Ташкенте и областных центрах появится экологическая полиция. В её обязанности будет входить предотвращение нарушений в области экологии, в том числе незаконных рубок, браконьерства, незаконного выброса отходов. Экополиция будет действовать в системе внутренних дел.

Кроме того, размер штрафов в сфере экологии будет увеличен в 5 раз, а размер компенсации за ущерб — в 2 раза.

«Пусть все руководители ясно слышат одно. Отныне категорически запрещается рубить деревья в любой зеленой зоне и общественном парке», — подчеркнул президент.

В последний раз мораторий на вырубку деревьев продлевали до конца 2021 года.

Шавкат Мирзиёев ранее поручил посадить 125 миллионов деревьев этой осенью и следующей весной, создать в районных центрах и городах минимум по две зелёные зоны и общественных парка, а также организовать в парках «тихие зоны». В каждой области планируется создать фонды «Яшил замин», за счёт средств которых населению раздадут не менее 5 миллионов саженцев.



