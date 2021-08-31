Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 27 августа подписал решение «О дополнительных мерах по демаркации границ делового центра Daryo Bo’yi Business City». Документ опубликован на портале E-Qaror.

«Газета.uz» писала, что проект был одобрен по итогам визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сергелийский и Зангиатинский районы Ташкента 29 мая 2020 года. Ожидается, что берега реки Чирчик на участке длиной 16 км, протекающей через Бектемирский и Сергелийский районы, будут сужены до 50−110 м (до этого сообщалось о 65−80 м). Освободившиеся земельные участки намечено благоустроить и реализовать проект «Daryo Bo’yi Business City» с торгово-бытовыми комплексами, современными производствами, гостиницами, жилыми объектами и прогулочными зонами.





Кадр канала «Узбекистан 24».

Ожидается, что проект займет территорию протяженностью 16 км — от Ахангаранского шоссе до недавно созданного Янгихаётского района.

Первый этап проекта, который планируется реализовать в 2021 году, займёт участок протяженностью 5 км на реке Чирчик между Ахангаранским и Бектемирским шоссе. Заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов сообщал, что за счёт сужения русла реки здесь освобождается около 40 га земли.

Джахонгир Артыкходжаев поручил в течение месяца в рамках утверждённых границ передать в резерв хокимията земли на открывшейся территории.





Кадр канала «Узбекистан 24».

Директору Дирекции по строительству и эксплуатации предпринимательского центра Daryo Bo’yi Business City при хокимияте Ташкента поручено при разработке генерального плана проекта внести предложение по благоустройству и размещению производственных, бытовых и жилых объектов. При этом земли должны быть разделены на лоты, которые затем необходимо выставить на аукционные торги в течение двух месяцев (согласно указу президента УП-6243).

Средства, вырученные от продажи лотов инвесторам (за вычетом затрат на продажу), перечислят на счёт Дирекции Daryo Bo’yi Business City. Деньги направят для покрытия ссуды, выделенной Министерством финансов (сообщалось о 300 млрд сумов) для финансирования первой фазы и следующих этапов проекта.

Фото: Пресс-служба президента.

В решении хокима отмечается о продлении срока погашения бюджетной ссуды в размере 100 млрд сумов до 1 июля 2022 года. Кроме того, в проектной документации планируется предусмотреть первоначальные расчеты на перевод под землю высоковольтной линии электропередачи, которая сейчас находится над рекой Чирчик.

Всего за счёт сужения части берегов реки Чирчик на участке 16 км, как ожидается, будет высвобождено 400 га земли, которые будут реализованы инвесторам.