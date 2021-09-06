Паркам в столице Узбекистана разрешили работать круглосуточно. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 31 августа «О мерах по кардинальному совершенствованию работ по благоустройству и озеленения в Ташкенте».

Документом Ташкентскому городскому кенгашу народных депутатов рекомендовано установить обязательные требования по обеспечению общественной безопасности в парках, функционирующих 24 часа в сутки.

Одной из основных задач, поставленных перед хокимиятами Ташкента и его районов, является повышение уровня озеленения общей площади столицы до 30% к 2023 году. Сейчас, согласно недавно озвученным хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым данным, этот показатель составляет 26,4%.

Постановлением устанавливается порядок, в соответствии с которым любые саженцы деревьев, подлежащие посадке, отбираются только на основе научных исследований климата и характеристик земельного участка, на котором они будут высажены.

Правительство также поручило построить общественные парки (без аттракционов) общей площадью не менее 60 га, а также малые парки в каждом районе.

Бюджетные организации теперь обязаны ухаживать за зелёными насаждениями, расположенными вдоль улиц рядом с их зданиями, в соответствии с требованиями благоустройства города.

С 1 января 2022 года по 1 января 2023 года запускается правовой эксперимент, в рамках которого службы по благоустройству и озеленению передадут на аутсорс предпринимателям. На первом этапе новый порядок будет апробирован в Бектемирском и Учтепинском районах столицы.

На совещании 25 августа президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в столице очень много ёлок и газонов, требующих большого количества воды. Он поручил пересмотреть порядок посадки деревьев в разрезе каждой улицы и внедрить систему закрепления деревьев за владельцами зданий и сооружений.

Кроме того, глава государства поставил задачу посадить 125 миллионов деревьев этой осенью и следующей весной, создать в районных центрах и городах минимум по две зелёные зоны и по два общественных парка, а также организовать в парках «тихие зоны». В каждой области планируется создать фонды «Яшил замин», за счёт средств которых населению раздадут не менее 5 миллионов саженцев.

Более того, планируется продлить мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников до 2024 года, создать экологическую полицию и увеличить штрафы в сфере экологии.