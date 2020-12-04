Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова одержала победу в суде в Швейцарии, сообщает Bloomberg. По данным агентства, благодаря этой победе она может попытаться разблокировать замороженные счета на сумму 350 млн долларов.

Согласно приговору, вынесенному в четверг, Федеральный апелляционный суд Швейцарии поддержал иск Каримовой о том, что она была законным бенефициаром Takilant Ltd., фиктивной компании, зарегистрированной на Гибралтаре. Средства компании на швейцарском банковском счёте были заморожены в рамках уголовного дела, возбужденного в 2018 году.

Ранее Генпрокуратура Швейцарии сообщала об осужденном родственнике Гульнары Каримовой (суд обозначил его имя в приговоре как «Б.»), который был «особенно активен» в 2004—2013 годах, открывая банковские счета от имени компаний с целью разбить на части денежные переводы, избежать идентификации происхождения и фактического назначения средств. По данным ведомства, он также подписывал фальшивые банковские документы, чтобы скрыть личность истинного владельца средств — Гульнары Каримовой.

«Это важная победа Гульнары Каримовой, учитывая, что федеральные прокуроры пыталась добиться конфискации её активов, отказывая ей в фундаментальном праве даже занимать позицию в этом процессе», — приводит Bloomberg заявление её адвоката Грегуара Манжа.

Прокуроры Швейцарии с 2012 года расследуют коррупционный скандал, связанный с Гульнарой Каримовой и мобильными операторами, которые якобы выплатили ей деньги, чтобы выйти на узбекский рынок.

«В досье швейцарской прокуратуры явно не хватает доказательств незаконного происхождения 350 млн долларов», — сказал адвокат, призвав вернуть деньги своему клиенту.

Решение суда также обеспечивает Гульнаре Каримовой «юридическое прикрытие», чтобы вернуть её состояние, прежде чем Швейцария примет решение вернуть его Узбекистану, отмечает Bloomberg.

В середине сентября сообщалось, что Швейцария и Узбекистан достигли принципиальной договоренности по условиям возвращения денежных средств, конфискованных в рамках расследования уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой (всего в 2012 году генеральная прокуратура Швейцарии заморозила активы на сумму около 800 млн швейцарских франков).

Швейцарская прокуратура согласилась отправить Узбекистану 131 млн швейцарских франков (146 млн долларов), связанных с другим лицом по данному делу, в результате чего около 650 млн швейцарских франков оставались замороженными в нескольких швейцарских банках.

Грегуар Манжа заявил, что содержание его клиента под стражей «в непрозрачных условиях в Узбекистане не должно использоваться как предлог для лишения её основных прав на защиту, которые теперь признаны».

Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы. На тот момент продолжалось расследование ещё одного уголовного дела в её отношении. Об этом стало известно только в июле 2017 года.

С марта 2019 года Гульнара Каримова содержится в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. В марте Верховный суд сообщал, что её приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы (срок исчисляется с августа 2015 года).

В мае в Узбекистан из Франции были возвращены активы Каримовой на 10 млн долларов. Министерство юстиции обещало регулярно представлять общественности информацию о расходовании принадлежавших ей средств и возвращаемых в страну.