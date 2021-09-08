На заседании Кабинета министров Узбекистана 30 августа утверждены меры по организации ручной и машинной уборки хлопка-сырца урожая 2021 года, сообщило Самаркандское областное управление сельского хозяйства.

Так, минимальная плата за 1 кг собранного вручную хлопка-сырца на первом этапе составит 1200 сумов, на втором — 1500 сумов (в 2020 году — 1000 и 1400 сумов). Руководителям хлопкоуборочных отрядов из безработных граждан до конца сезона предполагается заработная плата в размере 2 млн сумов.

Хлопково-текстильные кластеры и выращивающие хлопок-сырец фермерские хозяйства могут самостоятельно устанавливать цены не ниже утверждённых тарифов.

Для привлечения дополнительной рабочей силы в Джизакской, Ташкентской и Сырдарьинской областях, а также в некоторых отдалённых районах Каракалпакстана, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей за каждый килограмм хлопка сборщики будут получать надбавку в 230 сумов, уточняет Uzreport.

К сбору хлопка не допускается привлечение несовершеннолетних, студентов вузов, сотрудников бюджетных, небюджетных и хозяйственных организаций, а также военнослужащих. Запрещается любой вид принудительного труда.