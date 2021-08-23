За январь-июль 2021 года в Узбекистане произведено 124 тысяч 914 легковых автомобилей, что на 25,9%, или на 43798 автомобилей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.



январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

январь-июль

2020

22 000

27 014

26 621

21 092

21 198

25 530

25 257

168 712

2021

5 235

17 141

22 078

20 533

20 807

22 986

16 134

124 914



Сокращение производства коснулось практически всех моделей UzAuto Motors, за исключением Damas и Labo. В частности, производство автомобилей марки Cobalt упало на 19,1% — с 44,9 тысячи до 36,3 тысячи единиц, Nexia на 65,3% — с 41,6 тысячи до 14,4 тысячи, Gentra на 13,5% — с 30,3 тысячи до 26,2 тысячи, Spark на 60,3% — c 16370 до 6485.

Выпуск Damas увеличился 9,6% — с 30,8 тысячи до 33,8 тысячи, Labo на 66,8% — с 4521 до 7542.





Падение произошло и в производство автомобильных двигателей. За первые семь месяцев этого года произведено 86,2 тысячи штук автодвигателей (снижение на 37,2% или 51 тысячу штук к соответствующему периоду 2020 года).

Проблемы с дефицитом микросхем

UzAuto Motors 19 августа сообщила о возобновлении контрактации на Spark, доставка которых по новым договорам начнётся в феврале 2022 года. В компании объяснили, что система автоматически отключает контрактацию после реализации всех договоров по имеющимся комплектующим. То есть система не выдает больше контрактов, чем завод может собрать автомобилей.

В компании отметили, что сроки поставок могут меняться из-за глобального дефицита микросхем.

Задержки с поставкой автомобилей привели к тому, что появились «неправомерные схемы по реализации и приобретению автомобилей». По данным компании, некоторые люди заключают по 10, 20 и даже 200 договоров с целью уступки очереди за деньги.

Несмотря на падение производства, по итогам шести месяцев UzAuto Motors увеличила чистую прибыль почти на 70% — до 902,6 млрд сумов ($84,6 млн). Скорее всего, рост чистой прибыли связан с тем, что компания сократила производство практических всех бюджетных моделей автомобилей — Spark, Nexia, Gentra и Cobalt (кроме Damas и Labo) — и продавала больше автомобилей из премиум-сегмента Trailblazer, Tahoe, Malibu, чьи цены недавно выросли.

Накануне был представлен новый гендиректор UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain. Им стал бывший президент «Группы ГАЗ», «АвтоВАЗ» и глава европейского отделения Yazaki швед Бу Андерссон.

В компании ожидают, что предыдущий успех и огромный опыт Бу Андерссона в области управления автомобильными концернами в странах СНГ позволят UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain с наименьшими потерями преодолеть кризис, связанный с дефицитом полупроводников и логистикой, а также взять новый курс развития и модернизации производства.