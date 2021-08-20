Президент Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями в пятницу высказался о деятельности автомобильного завода General Motors в Асаке, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов сказал, что 5 лет назад, кто бы ни приехал в регион, властям нечего было показать, кроме автозавода GM.

В свою очередь, глава государства отметил, что раньше автозавод работал с убытком в 35%, а 35−40% расходов покрывало государство.

«Он никогда не производил свой продукт с прибылью. Если бы мы отпустили этот завод в бескрайний океан в таком конкурентоспособном состоянии как сейчас, то количество автомобилей увеличилось бы, они стали бы дешевле и конкурентоспособнее», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев с сожалением признал, что несмотря на создание всех возможностей, налоговых льгот для одного завода, он никогда не приносил пользу народу Узбекистана.

«Мы продавали нашу машину на экспорт на 30−40% дешевле, чем на внутреннем рынке. Мы перевозили их через границу и говорили, что экспортируем. Это была беда, а не экспорт», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что теперь в результате формирования конкурентной среды заводу придется кардинально пересмотреть свою деятельность.

«Через 3−4 года нам уже не нужен будет Андижанский автозавод. Ведь мы открываем завод в Ташкентской области, Намангане, 2−3 завода в Джизаке, чего никто и представить не мог. Так что даже когда мы показывали Андижанский завод, мы показывали только картинку, здание было красивым. Внутри (производственная часть — ред.), не подходила экономике», — сказал он.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что несколько компаний Узбекистана намеревались освоить производство и сборку легковых автомобилей, пикапов, грузовиков, минивэнов и других авто в 2021—2023 годы. Президент также заявлял о планах по увеличению числа автопроизводителей.

В частности, в 2021—2022 годах в Джизаке запланировано реализовать три проекта в автомобильной отрасли на 277 млн долларов. Это второй этап по производству легковых авто на ADM Jizzakh (сейчас реализует модели Kia), второй этап по выпуску коммерческих авто Volkswagen, а также проект Auto Motors Asia по сборке микроавтобусов, коммерческих и грузовых авто.

В 2018 году компания «Узавтосаноат» выкупила остаток акций у американской корпорации General Motors, стала единственным акционером автомобильного завода GM Uzbekistan в Асаке и переименовала компанию в UzAuto Motors. По итогам шести месяцев этого года компания увеличила чистую прибыль почти на 70% — до 902,6 млрд сумов ($84,6 млн), несмотря на падение производства на 24%.