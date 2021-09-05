В Ташкенте появилось граффити о монополии в автомобильном рынке Узбекистана. Творение принадлежит местному граффитисту Абдурахмону под псевдонимом Inkuzart. 4 сентября на своей странице в Instagram он опубликовал видео с процессом создания граффити на здании, несколько итоговых фотографий и добавил описание «монополия».





Работа уличного художника отсылает к марке автомобилей Chevrolet, которые в Узбекистане производятся UzAuto Motors, монопольному положению этой компании, длинным очередям за получением машин. На изображении также можно заметить человека в оранжевой шапке, что отсылает к взяткам в автосалонах за покупку новых автомобилей вне очереди.

Пользователи социальных сетей сообщили, что рисунок был изображён на здании бывшего посольства США во втором квартале Чиланзарского района. По их словам, граффити уже закрасили. В социальных сетях появилась запись, на которой можно увидеть работников в жёлтой форме (предположительно работники Управления благоустройства), которые закрашивают рисунок.





Задержка в поставках автомобилей

За январь-июль 2021 года в Узбекистане произведено 124 тысяч 914 легковых автомобилей, что на 25,9%, или на 43798 автомобилей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение объёма производства и задержки в поставках автомобилей происходят на фоне глобального дефицита микросхем.

Задержки с поставкой машин привели к тому, что появились «неправомерные схемы по реализации и приобретению автомобилей». По данным компании, некоторые люди заключают по 10, 20 и даже 200 договоров с целью уступки очереди за деньги.

31 августа Spot со ссылкой на данные UzAvto Savdo сообщал, что очередь на покупку Lacetti достигла 31 тысяч. Из них 18,4 тысяч приходится на модель L-Elegant, 12,6 тысяч — L-Comfort. Наблюдаются очереди и за Cobalt — на момент публикации 31 августа более 11 тысяч.

UzAuto Motors 19 августа сообщила о возобновлении контрактации на Spark, доставка которых по новым договорам начнётся в феврале 2022 года. В компании объяснили, что система автоматически отключает контрактацию после реализации всех договоров по имеющимся комплектующим. То есть система не выдает больше контрактов, чем завод может собрать автомобилей.

Несмотря на падение производства, по итогам шести месяцев UzAuto Motors увеличила чистую прибыль почти на 70% — до 902,6 млрд сумов ($84,6 млн). Скорее всего, рост чистой прибыли связан с тем, что компания сократила производство практических всех бюджетных моделей автомобилей — Spark, Nexia, Gentra и Cobalt (кроме Damas и Labo) — и продавала больше автомобилей из премиум-сегмента Trailblazer, Tahoe, Malibu, чьи цены недавно выросли.

В ходе открытого диалога с предпринимателями президент Шавкат Мирзиёев признал, что автомобильный завод в Асаке раньше продавал автомобили на экспорт на 30−40% дешевле, чем на внутреннем рынке По его словам, теперь в результате формирования конкурентной среды, строительства новых заводов в Ташкентской, Наманганской и Джизакской областях автопроизводителю придется кардинально пересмотреть свою деятельность.

О работах inkuzart

Ранее «Газета.uz» рассказывала про стрит-арт в Узбекистане и работах граффитиста inkuzart, которого называют местным Бэнкси.

Уличный художник ранее выполнил серию работ на стене жилого дома. Как пишет Afisha.uz, первой в апреле появилось граффити с портретом известного писателя и основателя узбекского романтизма Абдуллы Кадыри. Частью стрит-арта стали и строки его стихотворения, слова которого никогда не потеряют своей актуальности.





В середине июня Inkuzart изобразил портрет Чулпана — узбекского советского поэта, писателя, драматурга и публициста, одного из основоположников новой узбекской поэзии.

Заключительной работой серии стал портрет Абдурауфа Фитрата — выдающегося узбекского писателя-просветителя, историка и филолога, крупного представителя среднеазиатского «джадидизма» и государственного деятеля Бухарской Народной Советской Республики.

В тот же день была закрашена работа художника с Моной Лизой в медицинской маске.