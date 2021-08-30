Авиакомпания Uzbekistan Airways 30 августа совершила первый рейс — Ташкент-Москва — по новой, гибридной модели авиаперевозок. Корреспондент «Газеты.uz» ознакомился с устройством самолета Airbus A320, скомпонованным в «полный эконом».

На первый рейс Uzbekistan Airways Express совместно с Министерством занятости и трудовых отношений были приглашены 22 пассажира-мигранта, им подарили разовые бесплатные авиабилеты в Москву.

Как сообщалось ранее, Uzbekistan Express будет выполнять внутренние и межрегиональные перевозки и начнет работать на четырех переоборудованных Airbus A320, включающих посадочные места только эконом-класса.

«Отличие гибридной модели в том, что снижена норма провоза багажа. Если на обычных рейсах у нас норма до 32 кг, то здесь она ограничена до 15 кг, а ручная кладь — до 5 кг. Почему это сделано? Грузоподъемность самолета не изменилась, но увеличилось количество пассажирских кресел, и нам нужно располагать соответствующей емкостью», — пояснил директор по маркетингу и продаже перевозок Uzbekistan Airways Шухрат Ядгаров.





«В сентябре планируется запускать из Ташкента до трех рейсов в неделю. Закольцовка идет в Москве — из Москвы самолет будет летать в Бухару, Ургенч, Ферганскую область и возвращаться на базу», — рассказал представитель авиакомпании.

Шухрат Ядгаров также сообщил, что на рейсах Uzbekistan Express — собственные правила питания: «Если Uzbekistan Airways предоставляет горячее питание на борту практически на всех рейсах продолжительностью более двух часов, то на этих рейсах (Uzbekistan Express — ред.) предусмотрена только легкая закуска (сендвич) независимо от времени перелета. На рейсах длительностью до двух часов будет только вода».

Цены на билеты

(по данным пресс-службы Uzbekistan Airways на 30 августа)

Из Ташкента, Ургенча, Намангана, Бухары, Ферганы и Карши в Москву — от 1,49 млн сумов, туда и обратно — от 2,8 млн сумов.

Из Ташкента в Краснодар — от 1,7 млн сумов, туда и обратно — от 3,16 млн сумов;

Из Ташкента в Минеральные Воды — от 1,55 млн сумов, туда и обратно — от 3 млн сумов;

Из Ташкента в Ростов-на-Дону — от 1,52 млн сумов, туда и обратно — от 2,9 млн сумов.

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