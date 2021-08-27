Авиакомпания Uzbekistan Airways переходит на гибридную модель авиаперевозок, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

В рамках нового формата авиаперевозок, получившего название Uzbekistan Express, рейсы будут осуществляться на уже действующих линиях авиакомпании.

Uzbekistan Express сфокусируется на внутриреспубликанских и межрегиональных перевозках. Первый рейс будет выполнен на воздушном судне Airbus A320 в новой компоновке «полный эконом» 30 августа по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент.

Будущая маршрутная сеть включит в себя ключевые города России и Казахстана: Москва, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, а также Актау и Актобе.

«Гибридная бизнес модель авиаперевозок — это возможность путешествий на классических воздушных судах с бизнес-классом и экономическим классом в сочетании с направлениями, на которых задействованы модифицированные авиалайнеры в моноклассовой компоновке — полный экономический класс», — пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

Именно для ряда направлений, на которых бизнес-класс не пользуется популярностью, модифицированные воздушные суда и будут задействованы. За счет увеличения вместимости обновленных воздушных судов, Uzbekistan Airways снижает тарифы на 20% на отдельно взятых направлениях, по которым будут оперировать переоборудованные авиалайнеры, отмечается в сообщении.

На данный момент флот Uzbekistan Airways состоит из двух переоборудованных воздушных судов. Однако, в ближайшее время запланирована реконфигурация еще двух авиалайнеров.

«Уже сегодня Uzbekistan Airways создала наиболее комфортабельные условия, в отличии от классических лоукост-перевозчиков, которые в большинстве своем не предоставляют питания и возможности бесплатного провоза багажа, а также без возможности возврата авиабилета до и после авиарейса», — подчеркнули в пресс-службе.

С начала оперирования по гибридной модели авиаперевозок, для вышеуказанных линий вводятся правила.

Для тарифов, предусматривающих условие провоза багажа и возврат авиабилетов, норма провоза багажа, следующая:

1 место багажа — не более 15 кг и по сумме трех измерений 158 см;

1 место багажа — не более 5 кг и по сумме трех измерений 115 см для детей до 2 лет и не занимающим места в салоне воздушного судна.

Для тарифов, не предусматривающих условие провоза багажа и возврат авиабилетов норма бесплатного провоза багажа не предусмотрена.

Возврат:

до вылета рейса возврату подлежит сбор YQ (топливный сбор) и опубликованные аэропортовые сборы на неиспользованных участках перевозки,

после вылета рейса возврату подлежат только опубликованные аэропортовые сборы на неиспользованных участках перевозки;

Перебронирование/переоформление:

до вылета рейса — разрешено с взиманием установленного сбора;

после вылета рейса — запрещено.

Для всех тарифов включена норма провоза ручной клади:

1 место (до 5 кг и 115 см по сумме трех измерений).

Авиабилеты Uzbekistan Express можно приобрести на официальном сайте uzairways.com, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании.

Отметим, что ранее сообщалось о планах Uzbekistan Airways к июню этого года перейти на гибридную модель обслуживания, согласно которой часть полётов будет осуществляться по принципу полного сервиса (full service carrier), часть — по принципу лоукостера (low cost carrier). При этом создание отдельной авиакомпании-лоукостера также было заявлено, планировалось, что она появится в составе Uzbekistan Airways к январю 2022 года.