Председатель Федерации профсоюзов Кудратилла Рафиков на церемонии награждения узбекистанцев в связи с 30-летием Независимости в резиденции Куксарой в понедельник вспомнил годы работы с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

«Мой возраст уже приближается к 75 годам. Почти 60 лет служу этой стране. Работал на разных должностях, занимал различные посты в районах Ташкента. Вносил в некоторой степени свой вклад в развитие Ташкента», — цитирует Кудратуллу Рафикова Daryo.

По его словам, 20 лет жизни в период независимости он провёл в Джизакской области.

«В первые годы независимости было много „игр“, различных политических вопросов. В тот период были такие времена, что даже близкие друзья стали обходить меня, стыдиться разговаривать со мной. Были времена, когда некоторые из них при виде меня ходили по другой стороне дороги», — сказал глава Федерации профсоюзов.

По его словам, в тот момент Шавкат Мирзиёев, назначенный хокимом Джизакской области, зашёл к первому президенту Исламу Каримову и получил разрешение забрать его в Джизакскую область.

«Дал должности, относился с уважением, брал вместе с собой, давал советы. Я даже слышал разговоры: „Этот молодой парень приехал из Ташкента, максимум через год-два вернётся обратно“. Но этого не случилось», — указал Кудратилла Рафиков.

Он добавил, что уже во времена работы хокимом Мирзо-Улугбекского района Шавкат Мирзиёев начал строить дороги, прокладывать асфальт, детские сады и школы, «радовался этому, как ребёнок».

«Накопленный в столице опыт применял и в Джизаке, где первым среди других областей построил молодёжные центры, колледж олимпийского резерва, стадионы, впервые были проведены спортивные игры „Баркамол авлод“. Вкратце, в короткие сроки Джизак превратился в одну из развитых областей, выполнил хлопковый план. Для меня Джизакская область — вторая родина, самые близкие находятся в этой области», — добавил Кудратилла Рафиков.

Кудратилла Рафиков руководит Федерацией профсоюзов с декабря 2016 года, в ноябре 2020 года был переизбран на эту должность. До этого работал генеральным директором АО «Джизакский аккумуляторный завод» и занимал руководящий пост в ассоциации предпринимателей.

«Газета.uz» писала, что, 22 июля, в выходной день, председатель Федерации профсоюзов провёл видеоселекторное совещание для обсуждения выступления президента, где присутствовали лица из группы риска тяжелого течения коронавируса. Премьер-министр провёл собрание с участием главы Минтруда и других руководителей.

Миссия Международной конфедерации профсоюзов после общения с представителями Федерации профсоюзов разных уровней в феврале-марте 2018 года сделала однозначный вывод: Федерация профсоюзов не является независимой организацией.