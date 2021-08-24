Председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Алишер Максудов освобождён от занимаемой должности. Об этом было объявлено 24 августа на видеоселекторном совещании по приоритетным задачам в сфере охраны окружающей среды под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщил пресс-секретарь главы государства.

«За системные проблемы в сфере и допущенные недостатки в работе председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Алишер Максудов освобождён от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

«Совещание проходит в критическом духе», — добавил пресс-секретарь президента.

Алишер Максудов работал председателем Госкомэкологии с ноября 2020 года. До этого он возглавлял компанию «Узпахтасаноат».