Алишер Иркинович Максудов указом президента от 16 ноября назначен председателем Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

Ранее его кандидатуру на пост главы комитета одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Алишер Максудов (1974 г. р.) окончил Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности (очно) в 1996 году и Ташкентский государственный экономический университет (заочно) в 2003 году. В 2014—2015 годах работал заместителем министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли, в 2015—2017 годах — первым заместителем председателя холдинга «Узпахтасаноатэкспорт». До нынешнего назначения возглавлял компанию «Узпахтасаноат».

Прежний глава Госкомэкологии Шавкатжон Абдуразаков, проработав на это посту менее полугода, в сентябре был утвержден исполняющим обязанности хокима Наманганской области.