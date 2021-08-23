Новым генеральным директором UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain назначен Бу Андерссон из Швеции, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Узавтосаноат».

До назначения Бу Андерссон с 2017 года возглавлял европейское подразделение японского автопроизводителя компонентов Yazaki. Это один из крупнейших в мире производитель жгутов, проводов и других комплектующих для автомобильного производства.

65-летний шведский специалист (1955 года рождения) является выпускником Военной академии Швеции и программы высшего менеджмента Гарвардского университета, а также бакалавр делового администрирования Стокгольмского университета. Его карьера в автопроме началась в 1987 году в шведском «Saab Automobile AB».

Бу Андерссон руководил АвтоВАЗом в 2013—2016 годы. За это время он успел запустить шесть новых моделей, включая Lada Vesta и XRAY. В то же время его стиль руководства не понравился «Ростеху», и в марте 2016 года швед был отправлен в отставку. Когда Бу Андерссон пришел на АвтоВАЗ, здесь работало 66,5 тысячи человек. За два года численность персонала сократилась на треть. Жесткая кадровая политика нового президента привела к протестам в Тольятти.

С приходом Бу Андерссона были отремонтированы заводские туалеты, душевые, столовые и раздевалки. Часть денег была выручена от продажи внедорожников Infiniti QX56, на которых передвигалось руководство компании. Для себя Андерссон попросил создать спецверсию Lada Largus VIP, говорится в документальном фильме SVT.

Ранее с 2009 года он был президентом «Группы ГАЗ». С 1987 до 2009 годы он работал в GM, где дослужился до должности руководителя группы по международным закупкам североамериканского отделения компании. До этого он пытался делать военную карьеру в Швеции.

«Предыдущий успех и огромный опыт Бу Инге Андерссона в области управления автомобильными концернами в странах СНГ и в условиях кризиса позволят „UzAuto Motors“ и „UzAuto Motors Powertrain“ с наименьшими потерями преодолеть кризис, связанный с дефицитом полупроводников и логистикой, а также взять новый курс развития и модернизации производства», — говорится в сообщении.

До этого GM Uzbekistan (а после переименования UzAuto Motors) с 2016 года руководил Рустам Раджабов, а UzAuto Motors Powertrain — Саидазим Гулямов.