Кадамбай Султанов, являющийся послом Узбекистана в Латвии, Финляндии и Эстонии, стал также послом страны в Литве (с резиденцией в Риге). 17 августа он вручил верительные грамоты президенту Литвы Гитанасу Науседе, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе беседы президент Литвы позитивно оценил политический диалог между Ташкентом и Вильнюсом и тенденции развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Он отметил, что среди государств-членов Европейского союза Литва стала вторым после Германии крупнейшим торговым партнером Узбекистана по итогам 2020 года.





Стороны обсудили перспективных направлениях узбекско-литовского сотрудничества и вопросы регионального развития.

Высказано мнение, что планируемое подписание Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве существенно активизирует всестороннее партнерство между Узбекистаном и ЕС.

Кадамбай Султанов занимает должность посла Узбекистана в Латвии с осени 2019 года. С сентября 2020 года он является также послом в Финляндии. В том же месяце он стал первым послом Узбекистана в Эстонии.