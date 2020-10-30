Посол Узбекистана в Латвии Кадамбай Султанов 29 октября вручил верительные грамоты президенту Эстонии Керсти Калюлайд, сообщило ИА «Дунё». Он стал первым послом Узбекистана в Эстонии (с резиденцией в г.Риге).

На церемония во дворце главы государства «Кадриорг» президент Керсти Кальюлайд выразила признательность руководству Узбекистана за поднятие уровня узбекско-эстонского сотрудничества, назначив впервые посла в Эстонии.

«Расширение дипломатического охвата является свидетельством повышенного, прежде всего, экономического интереса к наращиванию всестороннего сотрудничества Узбекистана с растущим числом стран мира», — заявила она.

Кадамбай Султанов является послом Узбекистана в Латвии с осени 2019 года. 27 августа текущего года он был официально аккредитован в качестве посла Узбекистана в Финляндии с резиденцией в Риге.