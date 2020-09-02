Посол Узбекистана в Латвии Кадамбай Султанов 27 августа был аккредитован в качестве нового посла страны в Финляндии с резиденцией в Риге, сообщило ИА «Дунё».

Церемония вручения верительных грамот президенту Финляндии Саули Ниинистё и подписания письма с признанием полномочий посла Узбекистана прошла дистанционно ввиду эпидемиологической ситуации в Европе.

Как отмечает ИА «Дунё», сотрудничество Узбекистана и Финляндии развивается динамично и включает в себя такие сферы, как образование, энергетика, инженерия, горная добыча, сельское хозяйство, ИКТ, зеленые технологии, внешняя трудовая миграция и другие.

В июне впервые за 18 лет состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран, в котором сопредседателем от узбекской стороны выступил заместитель премьер-министра, от финской — министр по делам развития и внешней торговли. В мае Финляндия стала донором Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Кадамбай Султанов является послом Узбекистана в Латвии с осени 2019 года.