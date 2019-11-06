Посол Узбекистана Кадамбай Султанов 5 ноября в Рижском замке вручил верительные грамоты президенту Латвии Эгилсу Левитсу, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Глава Латвии во время встречи «выразил готовность Риги и впредь содействовать реформаторским усилиям Ташкента», отмечает МИД.

Эгилс Левитс и Кадамбай Султанов обсудили вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных многосторонних структур, в том числе Евросоюза, ООН, перспективы регионального развития в Центральной Азии.

Стороны акцентировали внимание также на укрепление контактов между народами, подчеркнули перспективность дальнейшего сотрудничества в сфере образования.