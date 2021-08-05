В Министерстве здравоохранения Узбекистана выступили с официальным заявлением по поводу появившихся в социальных сетях сообщений о дефиците компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V».

По данным министерства, до сегодняшнего дня Узбекистан получил 370 тысяч доз российского препарата — 230 тысяч первого компонента, 140 тысяч — второго. По состоянию на 4 августа, использовано 341,2 тысячи доз — первый компонент получили более 212,8 тысячи человек, второй — 128,4 тысячи.

«Для уравнения количества обоих компонентов в страну должны доставить ещё 90 доз вакцины. Ожидается, что в ближайшие дни Узбекистан получит 90 тысяч доз второго компонента вакцины „Спутник V“», — сообщили в Минздраве.

Ведомство также ссылается на заявления российского института имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего эту вакцину, о том, что промежуток между получением обоих компонентов препарата можно продлить с 21 до 90 дней.

Предыдущую партию вакцины «Спутник V» в объёме 90 тысяч доз Узбекистан получил в середине июля. В конце того же месяца стало известно, что в августе фармацевтическая компания Jurabek Laboratories начнёт выпуск этого препарата. Сообщалось, что завод намерен произвести 2 миллиона доз «Спутника V» и 10 миллионов доз китайско-узбекской вакцины.