В Узбекистан из России доставлена очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в объёме 90 тысяч доз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В поставку вошло 70 тысяч доз первого компонента и 20 тысяч доз второго компонента препарата.

Общий объём вакцины «Спутник V», полученной Узбекистаном, составил 370 тысяч доз. Предыдущая поставка была 5 июля, тогда было привезено 40 тысяч доз первого компонента. В апреле было поставлено 100 тысяч доз (по 50 тысяч первого и второго компонентов), в июне — 140 тысяч (по 70 тысяч каждого компонента).

Всего Узбекистан получил 7,53 миллиона доз вакцины, включая 660 тысяч доз AstraZeneca и 6,5 миллиона доз китайско-узбекской ZF-UZ-VAC2001.

На 14 июля в стране применено 5,27 миллиона доз вакцины.

Накануне сообщалось, что в июле Узбекистан должен получить 4 миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC2001, в августе — 160 тысяч доз «Спутника V», а в августе-сентябре в рамках программы COVAX — 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca или Moderna.