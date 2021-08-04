Прием документов для обучения в бакалавриате высших образовательных учреждений Узбекистана завершился 22 июля. По данным Государственного центра тестирования, в общей сложности вузы приняли 948 тысяч 211 заявлений абитуриентов, что на 36,1%, или на 535 тысяч меньше, чем в 2020 году — 1,484 миллиона (в 2019 году было 1,066 миллиона).

Из общего числа заявлений на обучение на дневных отделениях вузов подали 479627 человек (было 798608), заочных — 435995 (648733) и вечерних — 32589 (36744).

В разрезе языков обучения заявления распределились следующим образом: узбекский (804660), русский (109232), каракалпакский (31462) и другие языки (2857).

Параметры госзаказа по приему студентов на 2021−2022 учебный год составляют свыше 157,7 тысячи студентов в бакалавриат, в магистратуру — 12,9 тысячи.

Примечание. эта статистика является окончательной и не включает абитуриентов, не оплативших тест, не выбравших специальность и еще не окончивших среднюю школу по итогам проверок.







