Прием документов для обучения в бакалавриате высших образовательных учреждений Узбекистана завершился 20 июля. По данным Государственного центра тестирования, в общей сложности вузы приняли 1 миллион 484 тысячи 85 заявлений абитуриентов (в 2019 году — 1,066 миллиона).

Из общего числа заявлений на обучение на дневных отделениях вузов подали 798608 человек (53,8%), заочных — 648733 (43,7%) и вечерних — 36744 (2,4%).

Приемная кампания в этом году проходила в онлайн-режиме и началась 20 июня. Регистрация проводилась через Единый портал интерактивных государственных услуг и сайт ГЦТ, а восьми районах страны — через центры государственных услуг.

Параметры госзаказа по приему студентов на 2020−2021 учебный год составляют 103575 человек на дневные отделения бакалавриата, 31350 — на заочную форму обучения и 5025 — на вечернюю. В магистратуру будут приняты 10425 человек.