Президент Шавкат Мирзиёев постановлением от 22 июня утвердил параметры государственного заказа по приёму на учёбу в высшие образовательные учреждения Узбекистана в 2021—2022 учебном году.

В соответствии с документом, начиная с приёма этого года государственный заказ по подготовке кадров на основе государственного гранта формируется не только для государственных вузов, но и для зарубежных вузов и их филиалов, а также негосударственных вузов, осуществляющих деятельность в стране.

С абитуриентами, набравшими самые высокие баллы на вступительных экзаменах в зарубежных и негосударственных вузах и изъявившими желание после учёбы работать в системе заказчика кадров в течение минимум пяти лет, будет заключаться трёхсторонний договор (заказчик — студент — вуз). Если абитуриент не заинтересован в таком предложении, право на заключение договора предоставляется абитуриенту, следующему за ним по набранным баллам.

Параметры государственного заказа на 2021−2022 учебный год:

по подготовке бакалавров:

дневная форма обучения — 113 530 тысячи человек;

заочная форма — 37 675 человек;

вечерняя форма — 6550 человек;

по подготовке магистров — 12 900 человек;

по подготовке кадров на основе госгранта в зарубежных филиалах и негосударственных вузах — 500 человек.

Регистрация абитуриентов будет проводиться с 22 июня по 22 июля (включительно) через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) и официальный сайт Государственного центра тестирования (ГЦТ).

Абитуриентам предоставляется право участия в конкурсе до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковыми блоком и последовательностью предметов, по которым проводятся тестовые испытания.

Абитуриентам предоставляется дополнительная возможность для участия в конкурсе первоначально на основе государственного гранта, далее — на платно-контрактной основе в зависимости от приоритетности выбранных в процессе регистрации направлений образования бакалавриата.

Для девушек и женщин, имеющих рекомендацию Министерства по поддержке махалли и семьи, выделяются 2000 мест приёма на основе государственного гранта дополнительно к общим показателям по дневной форме обучения бакалавриата.

В целях социально-экономического развития Ургутского района Самаркандской области и уменьшения текучести кадров в системе образования для данного района выделяются дополнительно 100 целевых показателей приёма на основе государственного гранта по направлениям образования педагогического профиля.

В 2021—2022 учебном году приём на учебу на специальности магистратуры (клинической ординатуры) государственных вузов осуществляется в два этапа. На первом этапе -государственными вузами проводятся вступительные испытания по выбранным дисциплинам, соответствующим специальности, на втором этапе — ГЦТ проводит тестовые испытания по иностранному языку.

Абитуриенты, имеющие национальный или международный сертификат по иностранному языку соответствующего уровня, при поступлении в магистратуру (клиническую ординатуру) освобождаются от сдачи на втором этапе тестовых испытаний по иностранному языку с присуждением максимального балла по данному предмету.

При приёме на направления бакалавриата, требующие от абитуриента особой одаренности, после сдачи профессиональных (творческих) экзаменов ГЦТ проводит тестовые испытания по трём обязательным предметам: родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика и история Узбекистана.

Граждане, которым предоставлены льготы по поступлению в вузы без сдачи экзаменов на основе государственного гранта, принимаются на основе дополнительного государственного гранта вне общих параметров приёма.