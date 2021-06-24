Президент Шавкат Мирзиёев постановлением от 22 июня утвердил параметры государственного заказа по приёму на учёбу в высшие образовательные учреждения Узбекистана в 2021—2022 учебном году.
В соответствии с документом, начиная с приёма этого года государственный заказ по подготовке кадров на основе государственного гранта формируется не только для государственных вузов, но и для зарубежных вузов и их филиалов, а также негосударственных вузов, осуществляющих деятельность в стране.
С абитуриентами, набравшими самые высокие баллы на вступительных экзаменах в зарубежных и негосударственных вузах и изъявившими желание после учёбы работать в системе заказчика кадров в течение минимум пяти лет, будет заключаться трёхсторонний договор (заказчик — студент — вуз). Если абитуриент не заинтересован в таком предложении, право на заключение договора предоставляется абитуриенту, следующему за ним по набранным баллам.
Параметры государственного заказа на 2021−2022 учебный год:
по подготовке бакалавров:
- дневная форма обучения — 113 530 тысячи человек;
- заочная форма — 37 675 человек;
- вечерняя форма — 6550 человек;
по подготовке магистров — 12 900 человек;
по подготовке кадров на основе госгранта в зарубежных филиалах и негосударственных вузах — 500 человек.
Регистрация абитуриентов будет проводиться с 22 июня по 22 июля (включительно) через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) и официальный сайт Государственного центра тестирования (ГЦТ).
Абитуриентам предоставляется право участия в конкурсе до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковыми блоком и последовательностью предметов, по которым проводятся тестовые испытания.
Абитуриентам предоставляется дополнительная возможность для участия в конкурсе первоначально на основе государственного гранта, далее — на платно-контрактной основе в зависимости от приоритетности выбранных в процессе регистрации направлений образования бакалавриата.
Для девушек и женщин, имеющих рекомендацию Министерства по поддержке махалли и семьи, выделяются 2000 мест приёма на основе государственного гранта дополнительно к общим показателям по дневной форме обучения бакалавриата.
В целях социально-экономического развития Ургутского района Самаркандской области и уменьшения текучести кадров в системе образования для данного района выделяются дополнительно 100 целевых показателей приёма на основе государственного гранта по направлениям образования педагогического профиля.
В 2021—2022 учебном году приём на учебу на специальности магистратуры (клинической ординатуры) государственных вузов осуществляется в два этапа. На первом этапе -государственными вузами проводятся вступительные испытания по выбранным дисциплинам, соответствующим специальности, на втором этапе — ГЦТ проводит тестовые испытания по иностранному языку.
Абитуриенты, имеющие национальный или международный сертификат по иностранному языку соответствующего уровня, при поступлении в магистратуру (клиническую ординатуру) освобождаются от сдачи на втором этапе тестовых испытаний по иностранному языку с присуждением максимального балла по данному предмету.
При приёме на направления бакалавриата, требующие от абитуриента особой одаренности, после сдачи профессиональных (творческих) экзаменов ГЦТ проводит тестовые испытания по трём обязательным предметам: родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика и история Узбекистана.
Граждане, которым предоставлены льготы по поступлению в вузы без сдачи экзаменов на основе государственного гранта, принимаются на основе дополнительного государственного гранта вне общих параметров приёма.
Ino Bravo
если бы еще кто подсказал нужна ли для нашей экономики такая армия каждый год выпускающихся “специалистов“. корочки дипломов не гарантируют практически ничего. если еще речь идет о прикладных науках то возможность идти по профилю возможно и есть у нескольких процентов а на самом деле по большей части выпускники школ еще несколько лет висят бременем на шее родителей которые готовы потратить последнее ради вышки любимых чад. после пристраивать надо также по системе таниш билиш. опять же никто не умаляет талантов самородков, но это просто единицы на фоне..