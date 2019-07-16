15 июля завершился прием документов для обучения в бакалавриате вузов Узбекистана. По данным Государственного центра тестирования, 60 вузов и 30 их филиалов зарегистрировали 1 миллион 66 тысяч 925 абитуриентов (число не включает абитуриентов филиалов зарубежных вузов).

Из общего числа заявлений на обучение на дневных отделениях вузов подали 718097 человек, вечерних — 13821 и заочных — 335007. Самому молодому абитуриенту — 14 лет, самому старшему — 87.

Наибольшее количество заявлений подано в Самаркандский государственный университет — 74377 (42197 — на дневное отделение), Андижанский госуниверситет — 45977 (29288), Каршинский госуниверситет — 44676 (24899), Ферганский госуниверситет — 42118 (26259) и Ургенчский госуниверситет — 39405 (25959).

Самый высокий конкурс на одно место отмечен в Джизакском филиале Национального университета Узбекистана — 29,47 человека на одно место, Андижанском медицинском институте — 21,49, Самаркандском госуниверситете — 17,97, Денауском филиале Термезского госуниверситета — 17,33 и Термезском филиале Ташкентской медицинской академии — 17,11. Средний конкурс — 10,28 человека на место.

Заявления принимались, помимо приемных комиссий в самих вузах, в 201 центре государственных услуг. Приемные комиссии работали до последнего абитуриента и завершили работу примерно в полночь.

Квоты приема студентов на 2019−2020 учебный год составляют 80430 человек на дневные отделения бакалавриата, 19985 — на заочную форму обучения, 1985 — на вечернюю. В магистратуру будут приняты 7695 студентов.