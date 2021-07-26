Представители олимпийской сборной Узбекистана на открытии летних Олимпийских игр в Токио вышли в костюмах от бренда Ideal, а экипировку и спортивную одежду для Игр подготовила 7SABER. «Газета.uz» рассказывает, как выбирали форму и что известно о производителях.

В Национальном олимпийском комитете «Газете.uz» подтвердили, что производителем парадной формы для церемонии открытия Олимпиады стала Ideal (Ideal Business Center), а экипировки и спортивной одежды — 7SABER (Urban Hayot).





В феврале 2020 года в НОК проходила презентация спортивной экипировки и парадной формы для делегации Узбекистана на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Комитет сообщал, что в международном конкурсе на создание эскизов формы приняли участие более 100 кандидатов. Выбранные образцы были представлены президенту и правительству, а Шавкат Мирзиёев выразил своё положительное мнение, говорилось в сообщении.

Проректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Халида Камилова отмечала, что каждый комплект будет создаваться индивидуально, в зависимости от классификации спортсменов.

В итоге спортсмены отправились в Токио в другой парадной форме и в другой экипировке.





Руководитель Ideal Business Center Мухаммаджон Кодиров сообщил «Газете.uz», что НОК объявил тендер на дизайн парадной формы для олимпийской сборной в конце 2019 года.

«Был объявлен тендер, дизайнеры представили свои экземпляры, свои проекты. Из них были отобраны 10 проектов. Потом выбрали 5−6 проектов, которые были представлены премьер-министру, а окончательный вариант был выбран президентом», — рассказал он.

По его словам, Ideal занималась пошивом парадной формы на основе утверждённого дизайна.





«Также мы участвовали в выборе дизайна. В конкурсе одобрили дизайн двух кандидатов. То есть цвет был взят с модели одного дизайнера, а выкройки, стиль — у нас», — заявил руководитель компании.

Мухаммаджон Кодиров уточнил, что речь идёт о конкурсе на дизайн — компания, которая будет заниматься пошивом, была известна заранее.

«Ещё мы сшили форму к Олимпиаде-2016. Боксёры чемпионата мира выиграли и вышли на праздник в белых костюмах — это тоже наша работа», — сказал он.

Согласно информации из постановления президента от 25 июня, официальная экипировка делегации (форма одежды — костюм, брюки, рубашка, галстук, пояс, обувь) обошлась в целом в 430 млн сумов (по 2 млн сумов 215 участникам).





На презентации 2020 года можно было увидеть форму с логотипом производителя Buka (брендом владеет Buka Boxing Sportswear), но спортсмены отправились в Токио в экипировке от Urban Hayot, которая 25 июня презентовала отечественный бренд 7SABER. При этом на некоторых спортсменах (Улугбек Рашитов, Баходир Жалолов) можно было увидеть форму этого бренда ещё весной.





Spot со ссылкой на 7SABER сообщал, что история бренда берет начало в 2019 году, когда бывший глава Федерации триатлона Отабек Умаров создал на основе всемирно известных иконок, символизирующих различные виды спорта, графический элемент.

Созданный Отабеком Умаровым графический элемент.

Долгое время логотип не имел никакого отношения к коммерции: автор фактически не возражал против его свободного использования спортивными организациями и производителями.

Это сказалось на росте популярности бренда как среди профессиональных спортсменов, так и в фанатской среде. В 7SABER это назвали примером народного маркетинга.

Таэквондисты Узбекистана перед отправкой в Токио. Фото: НОК.

В 2020 году дубайская Berkeley Square Investments, которая собиралась вложиться в производство спортивной экипировки, провела в Узбекистане маркетинговое исследование. Выяснилось, что элемент пользуется в стране популярностью и лояльностью, пишет издание.

Руководство Berkeley Square Investments через представляющую их интересы в Узбекистане компанию Urban Hayot вступило в переговоры с автором, по итогам которых было подписано лицензионное соглашение.





Права на использование эмблемы на пять лет перешли к Urban Hayot, которая была зарегистрирована в Ташкенте 2 декабря 2020 года. Учредителями компании стали Росс Коннон и Ораз Абдуразаков (сейчас доли распределены следующим образом: Berkeley Square Investments — 80,2%, Ораз Абдуразаков — 19,8%).

У логотипа на момент соглашения не было ни фонетического звучания, ни фактического наименования — только дизайн. К созданию бренда привлекли лондонский Институт айдентики INSTID и ташкентское агентство GRANDPR — так появился 7SABER, пишет Spot.

Отабек Умаров сообщал: это «невероятное ощущение — видеть, как дорогой сердцу проект переживает второе рождение»:

«То, что пару лет назад создавалось в виде карандашных набросков и первых комплектов одежды для детских спортивных школ, вчера вечером было презентовано в качестве нового яркого бренда. Путь от инициативы нескольких энтузиастов до большого инвестиционного проекта был пройден в минимальные сроки. И пусть теперь проект продолжают уже другие люди, я не сомневаюсь, что придуманный когда-то мною символ — в хороших руках», — написал он у себя в Instagram.

Тяжелоатлетка Муаттар Набиева в спортивном костюме от 7SABER. Фото: НОК.

Отабек Умаров также отмечал, что главное, чего он требовал и получил от Berkeley Square Investments, — это гарантия открытия производства спортивной одежды на территории Узбекистана с созданием не менее 2000 рабочих мест.

Постановлением президента от 25 июня (ПП-5160) в рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм Национальному олимпийскому комитету и Национальному паралимпийскому комитету было разрешено заключать напрямую договоры с зарубежными и отечественными производителями на закупку спортивного инвентаря, оборудования и снаряжения, официально-парадной формы делегации, спортивной одежды (экипировки), инвентаря для спортивной медицины, медико-биологических препаратов, а также договоры об аренде спортивных баз для учебно-тренировочных сборов, общежития, спортивных залов и спортивного инвентаря, в том числе об организации питания, а также проводить платежи по ним.

В порядке исключения это разрешается делать без размещения объявления на информационном портале о государственных закупках и без проведения электронных торгов и тендеров.