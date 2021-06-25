Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 июня подписал постановление о мерах по обеспечению участия спортивной делегации Узбекистана в 32-х летних Олимпийских и 16-х Паралимпийских играх, которые пройдут в 2021 году в Токио (ПП№5160, документ есть у «Газеты.uz»).

В рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм Национальному олимпийскому комитету и Национальному паралимпийскому комитету разрешено заключать напрямую договоры с зарубежными и отечественными производителями на закупку спортивного инвентаря, оборудования и снаряжения, официально-парадной формы делегации, спортивной одежды (экипировки), инвентаря для спортивной медицины, медико-биологических препаратов, а также договоры об аренде спортивных баз для учебно-тренировочных сборов, общежития, спортивных залов и спортивного инвентаря, в том числе об организации питания, а также проводить платежи по ним.

В порядке исключения, это разрешается сделать без размещения соответствующего объявления на информационном портале о государственных закупках и без проведения электронных торгов, тендеров.

Согласно закону о госзакупках, государственные закупки по прямым договорам могут осуществляться в следующих случаях:

государственная закупка товаров (работ, услуг), разрешенных для государственной закупки у единого поставщика, включенного в Реестр единых поставщиков;

государственная закупка товара (работы, услуги), осуществляемая по прямым договорам на основании указов и постановлений президента, постановлений Кабинета министров;

государственная закупка товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения нужд Узбекистана в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций;

государственная закупка, связанная с назначением адвоката (представителя) для участия в судебных разбирательствах;

государственная закупка результатов интеллектуальной деятельности, таких как произведения науки, литературы и искусства, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания, у единственного лица, обладающего исключительным правом на данный объект интеллектуальной собственности;

государственная закупка товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством.





В феврале 2020 года в Национальном олимпийском комитете проходила презентация спортивной экипировки и парадной формы для делегации Узбекистана на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. НОК сообщал, что в международном конкурсе на создание эскизов формы приняли участие более 100 кандидатов. Выбранные образцы были представлены президенту и правительству.

Проректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Халида Камилова тогда заявила, что каждый комплект будет создаваться индивидуально, в зависимости от классификации спортсменов.