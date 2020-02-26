В Национальном олимпийском комитете состоялась презентация спортивной экипировки и парадной формы для делегации Узбекистана, которая примет участие в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

Как сообщила пресс-служба НОК, в международном конкурсе на создание эскизов формы приняли участие более 100 кандидатов. Выбранные образцы были представлены президенту и правительству.

«В дизайнах отображены цвета из нашего государственного флага. Белый цвет используют многие страны мира. Поэтому мы постарались использовать тандем белого и зеленого цвета. Это очень удобно во время Олимпийских игр, учитывая жаркий и влажный климат Токио. Одежда очень красиво смотрится, также мы постарались использовать элементы, которые символизируют наше богатое культурное наследие. Эти цвета и элементы считаются положительными в исламской религии. Увидев эти одежды, у человека должно сложиться впечатление о быстроразвивающимся Узбекистане», — рассказала дизайнер экипировок Эльнора Ризаева.

По словам проректора Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Халиды Камиловой, каждый комплект будет создаваться индивидуально, в зависимости от классификации спортсменов.

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