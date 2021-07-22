В социальных сетях распространилась копия телефонограммы от 19 июля под грифом «Срочно» за подписью председателя Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратиллы Рафикова. В ней говорится о проведении 22 июля (указом президента определено выходным днём) в 12:00 видеоселекторного совещания, посвященного выступлению президента Шавката Мирзиёева на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», и задачах, стоящих перед Федерацией профсоюзов исходя из этой речи.

Фото: Tenrakminds / Telegram.

В телефонограмме требуется участие заместителей председателя федерации, руководителей отделов аппарата федерации, ответственных работников, председателей республиканских советов профсоюзов и их заместителей, а также руководителей структурных организаций в совещании в большом актовом зале федерации.

Кроме того, за встречей в региональных отделениях федерации наблюдали другие руководители и сотрудники на местах.

Один из участников встречи подтвердил, что на совещании только в главном зале (не считая региональные отделения) присутствовало около 100 человек, в том числе лица старше 65 лет, входящие в группу риска тяжелого течения коронавируса.

Пресс-секретарь федерации Мухаббат Урмонбекова сообщила «Газете.uz», что мероприятие длилось около часа. По её словам, сотрудники вызывались «не на работу, а на диалог, похожий на «круглый стол». Глава пресс-службы отметила, что этот день не был определён как рабочий.





Издание Kun.uz опубликовало ещё один документ о проведении 22 июля в 17:45 видеоселекторного совещания под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова. На собрание были вызваны заместитель советника президента, вице-премьер, председатель Центрального банка, его заместители, министр финансов и другие. Среди них также указан министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов.

Согласно статье 132 Трудового кодекса, работа в праздничные (нерабочие) дни запрещается. Привлечение работников к работе в эти дни по распоряжению работодателя допускается лишь в исключительных случаях по основаниям и в порядке, устанавливаемым в коллективном договоре, а если он не заключён — определяемом работодателем по соглашению с профсоюзным комитетом либо иным представительным органом работников.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений, факты проведения совещаний направлены на изучение Государственной трудовой инспекции при Минтруда. В пресс-службе Кабмина получить комментарий не удалось.

Министерство занятости и трудовых отношений и его территориальные органы, согласно статье 9 Трудового кодекса, осуществляет государственное управление в сфере труда. Контроль и надзор за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда осуществляют в том число профессиональные союзы.

В декабре 2019 года президент подписал постановление, которым предусматривалось сокращение количества собраний, проводимых в органах государственной власти.

В конце января текущего года президент Шавкат Мирзиёев заявил, что руководители государственных органов, которые проводят «ненужные собрания», будут увольняться.

«Некоторые руководители больны этим. Те, кто проводит ненужные совещания, проводят дольше 40 минут, покинут работу. За исключением совещаний Администрации президента и президента», — заявил тогда глава государства.

В апреле на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом об усилении карантинных ограничений премьер-министр Абдулла Арипов также выражал недовольство проведением длительных совещаний.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, в госорганах, к сожалению, совещания проводятся в закрытых залах по 2−3 часа. Хотя было установлено ограничение в 45 минут — быстро скажи, что нужно, и иди работать», — отмечал глава правительства.

В апреле в воскресный день под председательством вице-премьера Шухрата Ганиева прошло видеоселекторное совещание, куда были приглашены сотрудники хокимиятов, министерств и ведомств. В Минтруда тогда сообщали, что направили предупредительные письма в ведомства о компенсации работы в выходной день.