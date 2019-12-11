В Узбекистане планируется сократить количество совещаний, проводимых в органах государственной власти. Это предусмотрено постановлением президента от 9 декабря «О мерах по дальнейшему сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций».

Как отмечается в постановлении, анализ показал, что в министерствах, ведомствах, хокимиятах и других государственных органах и организациях все еще сохраняется проведение «многочисленных не имеющих практического значения совещаний и заседаний».

Для борьбы с этим принята «Дорожная карта» по сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций.

Документом поручено до 1 февраля 2020 года утвердить комплекс мер, предусматривающих:

созыв совещаний госорганами и организациями исключительно в случаях, когда необходимо персональное участие приглашаемых должностных лиц по вопросам, непосредственно касающихся их функциональных обязанностей, либо при обсуждении вопросов, отнесенных к государственным секретам и иным охраняемым законом тайнам;

либо при обсуждении вопросов, отнесенных к государственным секретам и иным охраняемым законом тайнам; недопущение приглашения на совещания в центральном аппарате госорганов и организаций работников из регионов, а совещания в центрах Каракалпакстана и областей — работников районных и городских подразделений, взамен должны быть внедрены дистанционные механизмы проведения обсуждений;

а совещания в центрах Каракалпакстана и областей — работников районных и городских подразделений, взамен должны быть внедрены дистанционные механизмы проведения обсуждений; исключение практики проведения совещаний госорганами и организациями в выходные и праздничные дни, за исключением случаев проведения совещаний в связи с особой необходимостью;

за исключением случаев проведения совещаний в связи с особой необходимостью; запрет на приглашение на совещания и возложение несвойственных задач либо привлечение к выездным работам работников (кроме целей оказания услуг), непосредственно обслуживающих население или оказывающих государственные услуги. Совещания с их участием могут проводиться непосредственно вышестоящими организациями исключительно по вопросам совершенствования их деятельности в часы, не влияющие на качество оказания услуг.

Академии государственного управления при президенте в двухмесячный срок поручено разработать учебную программу по технологиям организации времени и повышения эффективности его использования (time management), устранению бюрократизации, бумажной волокиты и практики проведения совещаний. Для этого при академии и ее филиалах организуют курсы для работников и руководителей госорганов и организаций.

В августе 2018 года «Газета.uz» сообщала, что премьер-министр Абдулла Арипов поручил госорганам всех уровней, особенно местным хокимиятам, сократить количество и длительность собраний, прекратить сбор ненужных отчетов и информации и разработать конкретный регламент работы.

Для упорядочения и повышения эффективности собраний предусматривалось резкое сокращение их числа: они должны были проводиться по графику — не более двух-трех раз в неделю. Кроме того, ожидалось сокращение длительность собраний до двух часов для совещаний республиканского уровня и до часа-полутора часов — областного, районного и городского уровней.