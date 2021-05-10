Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 мая подписал указ, которым утверждены дополнительные нерабочие дни на 2021 год. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в правительстве.

Принятым документом внесены изменения в указ главы государства от 3 декабря 2020 года «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году».

Решение направлено на создание условий для активного отдыха населения в рамках программы развития внутреннего туризма «Путешествуй по Узбекистану!»

Дополнительные нерабочие дни (выделенное жирным — внесённые изменения):

пятница 14 мая;

четверг 2 сентября;

пятница 3 сентября;

пятница 31 декабря.

(в бюджетных организациях дополнительные нерабочие дни компенсируются за счёт сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска)

Переносимые выходные дни (в связи с празднованием Курбан хайита):

с субботы 17 июля — на среду 21 июля;

с субботы 24 июля — на четверг 22 июля.

Нерабочие дни для всех работников (независимо от вида рабочей недели):

суббота 2 января;

суббота 15 мая;

среда 21 июля;

четверг 22 июля;

суббота 4 сентября.

Напомним, в феврале президент подписал указ, согласно которому в период празднования Навруза, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха) отныне устанавливается не менее трёх нерабочих дней (за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней).

Этим же указом было предусмотрено введение системы «отпуск для семейных путешествий» продолжительностью не менее пяти рабочих дней. Она предусматривает путешествие с родителями, родственниками, пожилыми людьми и наставниками. «Отпуск для семейного путешествия» будет предоставляться за счёт ежегодного основного отпуска с согласия работодателя и в соответствии с коллективными договорами.