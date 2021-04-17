Премьер-министр Абдулла Арипов на расширенном заседание Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом 17 апреля заявил, что в Узбекистане не соблюдается требование об ограничении количества участников свадеб и других мероприятий в 100 человек, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Извините, но свадьбы проводят на 200−300 человек. Это делают и те, кто работает на руководящих должностях в органах государственного управления. Такая информация тоже есть. Если надо, то они из-за (нарушение карантинных требований — ред.) этого покинут должность», — предупредил он, добавив, что резкое недовольство этим выразил накануне и президент Шавкат Мирзиёев.

Премьер также пригрозил, что при необходимости проведение свадеб снова будет приостановлено.

Он привёл в пример церемонию похорон принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, которая пройдёт при участие только 30 человек. Пандемия COVID-19 наложила ограничения на число людей, которые смогут непосредственно присутствовать на мероприятии. Букингемский дворец ранее сообщил, что королеве пришлось принять «нелегкое решение» при сокращении числа гостей от ранее запланированных 800 до 30.

Он отметил, что до сих пор совещания проводятся по несколько часов.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, в госорганах, к сожалению, совещания проводятся в закрытых залах по 2−3 часа. Хотя было установлено ограничение в 45 минут — быстро скажи, что нужно, и иди работать», — отметил премьер-министр.

Абдулла Арипов указал, что совершенно не соблюдаются правило ношения масок, дезинфекции рук и социальная дистанция.

«Я был поражен, увидев это своими глазами во время посещения регионов или мониторинга работ в разрезе махаллей в Ташкенте. Мы сами были в медицинских масках, но я не увидел, чтобы кто-то ходил там в масках. Можно ли быть такими равнодушными?» — задался он вопросом.

«Газета.uz» ранее сообщала, что в Узбекистане с 18 апреля усиливаются карантинные ограничения. В стране также выявлен южноафриканский штамм COVID-19.